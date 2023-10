I dieci androidi più forti di Dragon Ball e Dragon Ball Super: la top 10

La recente saga della serie si è concentrata molto sugli androidi, emulando la vecchia saga di Cell scritta da Toriyama. Sono state quindi presentati nuovi esseri creati dall'uomo che Gohan e Piccolo hanno dovuto affrontare. Allargando lo sguardo, però, ce ne sono tante. Quali sono gli androidi più forti di Dragon Ball e Dragon Ball Super?

Il primo di questa top 10 è Agnilasa, che si classifica in ultima posizione. Nell'universo 3, scoperto pienamente durante la saga del Torneo del Potere, vivono molti robot. Alcuni di questi si sono fusi per affrontare i propri nemici, ma è servita una Kale Super Saiyan per abbattere questa creatura gigantesca e robotica. Si torna poi stabilmente nell'universo dei protagonisti di Dragon Ball con uno degli esseri più famosi: Cell, che si piazza in nona posizione. L'essere perfetto un tempo era un nemico da temere, ora non più con gli anni che sono passati.

Si sale e si passa all'ottava posizione con una creatura proveniente dallo spazio profondo, OG-73, un androide particolare che è in grado di assorbire il potere altrui. Ci sono poi, in settima e sesta posizione, i gemelli C17 e C18, i più famosi della saga. Sopra di loro c'è un altro androide della stessa catena, ovvero C21, che si piazza in quinta posizione: quest'ultima infatti è in grado di usare le cellule di Majin Bu per diventare parecchio temibile.

In quarta e terza posizione si trovano altri due gemelli, i recentissimi Gamma 1 e Gamma 2 creati dal dottor Hedo. I due sono potenti, infatti sono in grado di tenere testa a Gohan e Piccolo senza troppi problemi. C'è poi l'androide di Dragon Ball GT, ovvero Super C17, la fusione di due C17 che fu un avversario difficile da affrontare per Goku Super Saiyan 4. Infine, in prima posizione c'è il potente Cell Max che, benché non sia completo, per ora rappresenta l'androide più forte dell'universo di Dragon Ball Super.