Dieci anni di Jojo: David Productions festeggia con un video e un poster

Le Bizzarre Avventure di Jojo ha tanti anni sulle spalle. Il manga, infatti, è stato promosso da Weekly Shonen Jump negli anni '80, non di certo di recente. Hirohiko Araki per decenni ha firmato questo lavoro che è entrato nell'immaginario collettivo giapponese. Eppure, per diverso tempo, la serie ha avuto difficoltà nel settore animato.

Tra serie brevi e OVA, l'anime di Jojo negli anni '90 e inizio anni 2000 non ha goduto di particolare fama. Tutto è cambiato quando David Productions ha preso le redini del progetto nel 2012, dando vita a Le Bizzarre Avventure di Jojo che conosciamo oggi. Lo stile, le espressioni, le musiche che adesso sono diventate elementi basilari della cultura pop sono nate appena 10 anni fa.

Le Bizzarre Avventure di Jojo di David Productions compie infatti 10 anni in questo 2022 e lo studio ha voluto celebrare l'importante traguardo con un video e un poster. Nella key visual ci sono tutti e sei i protagonisti delle serie finora create: Jonathan, Joseph, Jotaro, Josuke, Giorno e Jolyne. Gli stessi personaggi appaiono nel video disponibile in alto, con le loro mosse più iconiche e le urla durante le raffiche di colpi.

Al momento, l'anime è concentrato su Stone Ocean, la sesta parte dell'opera generazionale, mentre Hirohiko Araki porterà a breve Jojo Lands, nona parte del manga.