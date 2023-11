Dieci cose che (forse) non conoscete su Osamu Tezuka, il dio dei manga

La vita di Osamu Tezuka è stata ricca di successi ma anche di rivoluzioni, senso di ribellione, voglia di dimostrare di valere, e comunicare il proprio pensiero sulle pagine dei manga. Nessun mangaka ha finora raggiunto il dio dei manga come rilevanza nella storia del medium, e per questo abbiamo voluto approfondire la sua figura con 10 curiosità.

Per comprendere l’importanza di Tezuka iniziamo col dire che in Giappone viene visto come Walt Disney per noi occidentali, un artista dal grande talento, dall’immensa creatività capace di portare innovazione. Ricordiamo poi che Tezuka diede inizio alla Rivoluzione dei Manga nel 1947, pubblicando La Nuova Isola del Tesoro, basata sull’ida di Sakai Shichima, ispiratosi a sua volta al classico romanzo di Stevenson, dove gettava le basi per la nuova era dei manga.

Un’altra curiosità riguarda la sua carriera accademia, in quanto Tezuka aveva intrapreso un percorso di studi per diventare dottore, da cui probabilmente deriva in parte la serie Black Jack, dopo aver vissuto in prima persona le brutalità della guerra e aver compreso il valore della vita. Mentre studiava medicina, però, il suo lato creativo ebbe il sopravvento e iniziò a disegnare e scrivere manga, una passione che l’avrebbe accompagnato per decenni.

Una passione incredibile, rimasta anche durante la lotta al cancro allo stomaco, che purtroppo non gli permise di concludere una delle sue opere più ambizione e acclamate: la Fenice. Una delle più grandi fonti di ispirazione per Tezuka fu il lavoro dell’americano Walt Disney, ma molti non sanno che a ispirare il mangaka, soprattutto per quanto riguarda La Principessa Zaffiro, shojo in cui venivano affrontati temi come l’identità di genere, fu il gruppo teatrale femminile Takarazuka Revue.

Avendo creato oltre 700 serie, Osamu Tezuka ha ideato quasi 1000 personaggi, dai protagonisti più conosciuti come Astro Boy, Kimba, Michi e Black Jack, fino a figure minori ma comunque ben caratterizzate. Tra le sue grandi passioni vi era lo studio e il rispetto nei confronti della natura, e sin da piccolo mostrò interesse e curiosità nel prendere degli insetti e disegnarli.

Poco fa abbiamo parlato di Kimba, il leoncino protagonista di Kimba il Leone Bianco, che avrebbe poi fortemente ispirato il Re Leone, famosissimo lungometraggio animato della Disney pubblicato nel 1994, vale a dire oltre 40 anni la pubblicazione del manga di Tezuka. Concludiamo con un altro, importante, riconoscimento a Tezuka, ovvero quello di aver portato sulle pagine dei manga tecniche di paneling e di rappresentazione di scene innovative, più cinematografiche, che non si erano mai viste fino al suo contributo diretto.