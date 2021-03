Dieci manga che secondo i fan giapponesi meriterebbero una trasposizione animata

Ognuno di noi ha una propria lista desideri di piccole chicche nascoste che un giorno vorrebbe vedere prendere vita sullo schermo. Ma qual è l'opera che i fan giapponesi bramano maggiormente? Scopriamo i risultati del sondaggio sui dieci manga che meriterebbero una serie anime!

In occasione dell'Anime Japan 2021 è stata indetta una "ricerca di mercato" per scoprire quale opera cartacea in futuro meriterebbe un adattamento animato. Con la fine del palinsesto invernale, in cui hanno fatto il debutto serie come Jujutsu Kaisen o Yashahime: Princess Half-Demon, e in attesa dell'arrivo di Chainsaw Man o EDENS ZERO, ecco i sogni del pubblico giapponese.

Il risultato del quarto sondaggio "manga che vorremmo vedere animati", che ha ottenuto un clamoroso successo per un totale di 250.000 voti, incorona Boku no Kokoro no Yabai Yatsu, ossia The Dangers in My Hearts. Scritto e illustrato da Norio Sakurai, il manga thriller priscologico è incentrato sul "lato oscuro dell'adolescenza" e sugli impulsi omicidi che si nascondono in fondo all'animo del protagonista. Sul podio troviamo poi Solo Levelling e Senpai wa Otokonoko.

In Top 10 si piazzano, in rigoroso ordine dal quarto classificato in poi, A Man and His Cat, I'm in Love with the Villaines, Spy x Family, Onii-Chan wa Oshimai, Komi Can't Communicate, Yamada-kun a LV999 no Koi wo Suru e The Apothecary Diaries. Cosa ne pensate di questa classifica, avreste scambiato qualche posizione? Fateci sapere quale manga vi piacerebbe vedere un giorno in versione animata.

Nel frattempo, She Professed Herself Pupil of The Wise Man riceverà un anime, l'uscita è fissata per il 2021. Anche il manga edito da J-POP Akebi's Sailor Uniform avrà un adattamento animato.