I dieci scontri più violenti di ONE PIECE: la top 10

ONE PIECE è un manga ricco di avventure, esplorazioni, divertimenti, feste e sentimenti. Ma la storia di Eiichiro Oda, nonostante non abbia lì il suo pezzo forte, è anche carica d'azione, con scontri di sogni e obiettivi, di visioni opposte che mettono contro Rufy e gli altri pirati o i marine. E quindi, ci sono tante battaglie in ONE PIECE.

Quali sono le dieci battaglie più violente e brutali di ONE PIECE? Scopriamolo in questa classifica che tiene in considerazione tutto ciò che è accaduto nel manga di Eiichiro Oda.

In decima posizione si parte con la saga dell'isola degli uomini pesce e la sfida tra i due capitani, Rufy VS Hody Jones. L'uomo pesce ha iniziato la battaglia prima sulla terraferma, perdendola, e poi l'ha trasformata in un sanguinario scontro acquatico dove Rufy ha subito diverse ferite profonde a causa dei morsi dell'uomo pesce. Nona posizione invece per Rufy VS Arlong, ancora una volta uno scontro con un uomo pesce. Uno dei cattivi più iconici ha reso la vita dura all'uomo di gomma, infliggendogli ferite non da poco. Si passa poi alla saga di Alabasta con ben due scontri consecutivi: Zoro VS Daz Bornes, alias Mr. 1, e poi Usopp e Chopper VS Mr.4 e Miss Merry Christimas. Il primo è stato uno scontro tra spadaccini di alto livello e con tanto sangue, il secondo ha visto Usopp ricevere ferite gravissime.

Sesta posizione per Rufy VS Doflamingo. Ancora una volta, è il capitano dei pirati di cappello di paglia a dover risolvere la situazione, liberando un'isola da un membro della Flotta dei Sette, con un combattimento lungo e violento. Quinta posizione per Zoro VS Mihawk, il primo incontro tra i due dove il cacciatore di pirati vide distrutte due spade e ricevette una pesante ferita al torso che ancora oggi è presente. Quarta posizione invece per il terzo scontro Rufy VS Crocodile. All'ennesima battaglia ad Alabasta, i due se le danno di santa ragione senza risparmiarsi mai.

Il podio si apre con Rufy VS Lucci, con l'uomo del CP9 che sfrutta le debolezze di Rufy e causa diverse perdite di sangue grazie alle arti Rokushiki. Seconda posizione per Rufy VS Katakuri nel regno degli specchi, una delle ultime grandi violente battaglie del capitano, ed è superata soltanto da Rufy VS Kaido in prima posizione. Quest'ultima è una lunghissima battaglia, ancora in corso nell'anime, con tanti cambi di fronte e attacchi poderosi che avrebbero steso qualunque altra persona del mondo di ONE PIECE.