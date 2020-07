Diego Sabre: 5 ruoli iconici nel mondo degli anime tra Naruto, Slam Dunk e Dragon Ball

Ormai in tanti hanno fatto l'orecchio alla voce di Diego Sabre, uno dei doppiatori italiani storici. Così come capitato per Davide Garbolino, con così tanti ruoli a disposizione è stato difficile sceglierne solo cinque. Tra Naruto, Slam Dunk, Dragon Ball e altri, Sabre ha partecipato a tanti anime storici.

Vediamo insieme i cinque ruoli più importanti di Diego Sabre nel mondo dell'animazione italiana.

Partiamo con uno di quelli più vecchi e riconosciuti, ovvero Yamcha di Dragon Ball . Diego Sabre ha partecipato a ogni episodio con uno dei protagonisti più antichi dell'anime, dando la voce anche in Dragon Ball Z, Dragon Ball GT e Dragon Ball Super.

C'è poi la partecipazione a Slam Dunk, dove ha doppiato niente di meno che il protagonista Hanamichi Sakuragi .

Passiamo all'avventura in Naruto e Naruto: Shippuden dove ha doppiato Zabuza Momochi , il primo vero antagonista del Team 7. Tornato anche in alcuni episodi della seconda serie, in realtà Diego Sabre ha poi ripartecipato all'anime anche col personaggio di Tobi.

Tra altri anime noti e di spessore c'è Hunter x Hunter dove ha doppiato uno del quartetto dei protagonisti: l'aspirante dottore Leorio.

Infine c'è la sua partecipazione al recente The Heroic Legend of Arslan, dove anche qui ha doppiato il protagonista Arslan, il principe alla disperata ricerca di un modo per riconquistare il suo regno.

Ovviamente questi sono solo alcuni degli infiniti ruoli nel mondo degli anime di Diego Sabre. Accompagnato da Ivo de Palma, partecipò all'OAV di Le Bizzarre Avventure di Jojo doppiando Noriaki Kakyoin. La sua voce si è potuta ascoltare anche in I Cavalieri dello Zodiaco - Hades (con Scorpio), in Fullmetal Alchemist: Brotherhood (con Zampano) ed è stato inoltre la prima voce di Arlong in ONE PIECE.