Dietro le quinte del live-action di Bleach, un video mostra lo scontro con Grand Fisher

A distanza di qualche settimana dall'uscita del live-action di Bleach, visionabile sulla piattaforma streaming Netflix, la Warner Bros. Japan ha pubblicato su Youtube un video "dietro le quinte" incredibile.

Il filmato, della durata di 2:11 minuti, mostra la creazione in 3D della scena in cui Ichigo combatte contro l'Hollow Grand Fisher. Questo è solo un assaggio, in quanto la versione completa del video sarà inclusa nella Premium Edition del film in Blu-ray Disc e DVD, che uscirà in Giappone il 5 dicembre prossimo.

Il film ha venduto 99.000 biglietti per 135 milioni di yen (circa 1,06 milione di euro) classificandosi al quarto posto nel weekend del debutto. Il film è stato proiettato, per la prima volta nel Nord America, nella giornata del 28 luglio al Japan Cuts Festival in New York. Netflix ha rilasciato il film il 14 settembre scorso.

Che ne pensate di questo particolare dietro le quinte ? Vi è piaciuto il live-action di Bleach?

Ricordiamo che a dirigere il film è stato Shinsuke Satō (live-action Gantz, Gantz II: Perfect Answer, Oblivion Island), [ALEXANDROS] ha eseguito la colonna sonora del film "Mosquito Bite", così come la canzone "MILK".

Bleach, opera ormai immortale, nasce come shonen scritto e illustrato dal maestro Tite Kubo e serializzato sulla rivista Weekly Shonen Jump nel 2001. Dal manga è stata tratta una serie televisiva anime, prodotta dallo studio Pierrot, due OVA e alcuni lungometraggi animati, videogiochi e un musical.