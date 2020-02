Difensore del Barcellona mostra la sua collezione a tema Dragon Ball: è record di like

Recentemente abbiamo parlato spesso dell'impatto avuto da Dragon Ball negli ultimi anni, sia sul piano economico che su quello culturale. L'opera, ormai famosa in tutto il mondo, ha una fan base molto ampia, che spazia tra fan molto giovani e veterani appassionati sin dall'inizio: in questo contesto troviamo anche il calciatore Nelson Semedo.

Semedo è un terzino destro classe 1993, titolare del Barcellona e della Nazionale portoghese. Nel corso della sua carriera calcistica il difensore ha giocato principalmente in Portogallo, dove è riuscito a conquistare tra le fila del Benfica due campionati, una coppa ed una supercoppa di lega. Dopo il suo passaggio ai blaugrana, i follower del suo profilo Instagram sono cresciuti esponenzialmente, finendo per sfiorare i 3.000.000 totali.

Il ragazzo nel corso della sua avventura ha pubblicato tantissime foto, eppure nessuna è riuscita ad ottenere una mole di mi piace superiore a quella postata nella giornata di ieri. Stiamo ovviamente parlando dello scatto in cui Semedo ha mostrati ai follower la sua straordinaria collezione di action figure di Dragon Ball. Come potete vedere in calce all'articolo, la foto ha superato i 270.000 mi piace e diventerà presto la più apprezzata del suo profilo.

E voi cosa ne pensate? Felici del successo dell'opera di Toriyama? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste fan dell'anime poi, vi consigliamo di dare un'occhiata alle ultime novità inerenti a Dragon Ball Super 2.