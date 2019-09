ONE PIECE: il difensore del Tottenham Serge Aurier cita l'anime sul suo profilo Instagram!

Recentemente abbiamo parlato del capitolo 954 di ONE PIECE, l'ultima uscita del manga di Eichiiro Oda prima della lunga pausa settembrile. L'opera, famosa ormai in tutto il mondo, ha una fan base molto ampia, che spazia tra lettori molto giovani e veterani appassionati sin dall'inizio: in questo contesto troviamo anche il calciatore Serge Aurier.

L'utente Reddit Magnifys infatti, si è accorto che la nuova immagine di profilo del difensore del Tottenham e della nazionale ivoriana non ritrae altro che Rufy, il capitano della Thousand Sunny e protagonista di ONE PIECE.

Serge Aurier è un calciatore classe 93, difensore centrale vice campione d'Europa. Nel corso della sua carriera calcistica Aurier ha giocato in Francia e in Inghilterra e possiede un palmares di tutto rispetto. Il suo profilo Instagram conta attualmente 900.000 followers.

In Italia anche il portiere della Juventus Gianluigi Buffon venne spesso citato per via della sua passione per gli anime, specialmente per Holly e Benji. Secondo quanto rivelato dal calciatore nel suo libro, tra il 1995 e il 1998 convinse quasi tutti i suoi compagni di Nazionale a vedere la serie.

E voi cosa ne dite? Siete felici del successo riscosso da ONE PIECE? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti! Nel caso in cui siate in attesa del nuovo numero del manga invece, vi consigliamo di dare un'occhiata alle recente teoria legata allo scontro con Kaido.