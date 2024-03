Il grande difetto di un'opera come Naruto? Potrebbe essere proprio questo!

Il franchise di Naruto vanta un'enorme popolarità tra gli anime shonen, ma la sua fama non coincide necessariamente con una perfezione narrativa. Lo show, infatti, abusa del plot armor, ovvero rende praticamente invincibili i personaggi principali facendoli spesso uscire illesi da una situazione in cui dovrebbe subire una sconfitta.

Il plot armor, seppur presente in ogni narrazione, diventa problematico se usato troppo spesso, in quanto priva la storia di realismo e suspense. Naruto ne è un esempio lampante, con il protagonista e i suoi compagni che sopravvivono a situazioni impossibili grazie a interventi deus ex machina.

L'apice del plot armor si manifesta nella Quarta Grande Guerra Ninja di Naruto, dove il protgonista e Sasuke ottengono potenziamenti irragionevoli dopo l'incontro con Hagomoro Otsutsuki. Ma non è solo un caso isolato: l'intera serie è costellata di personaggi che sfuggono alla morte o vincono battaglie contro ogni pronostico grazie a escamotage narrativi poco convincenti. Dalla resurrezione di Gaara, qui visibile in un cosplay di Naruto, alla sopravvivenza di Gai Maito dopo l'apertura dell'Ottava Porta, questa opera sembra aver abolito il concetto di morte per i suoi personaggi principali, vanificando la tensione narrativa.

Lo stereotipo del protagonista che ottiene poteri inaspettati di fronte alle avversità è comune negli anime shonen, ma Naruto ne abusa, regalando ai suoi eroi abilità e poteri senza una spiegazione plausibile. Il plot armor è un elemento che può arricchire una narrazione, ma se usato con troppa frequenza rischia di snaturarla e di renderla inconsistente.

Nonostante questi difetti, Naruto rimane un anime divertente e apprezzato da molti. Tuttavia, l'abuso di deus ex machina ne limita la profondità e la complessità, spesso vanificando la tensione narrativa.