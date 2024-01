Che differenze ci sono tra Dragon Ball GT e Dragon Ball Super?

Dopo aver affrontato le differenze tra la prima iconica serie di Dragon Ball e Dragon Ball Z, dedichiamoci ora al confronto tra i due sequel Dragon Ball Super, appartenente al canone dell’universo ideato da Akira Toriyama, e Dragon Ball GT, nato invece da un’idea di Toei Animation, che volle espandere la storia con materiale del tutto originale.

La prima differenza importante tra le due opere si ritrova nel rispetto del materiale originale, e il collocamento temporale rispetto agli eventi narrati in Dragon Ball Z. Dragon Ball Super si inserisce nei dieci anni che trascorrono tra la fine della saga di Majin Bu e il vero finale di Z, mentre Dragon Ball GT inizia molto dopo il torneo visto alla fine della scorsa serie, con Pan e Trunks già ragazzi.

La seconda differenza sostanziale riguarda le condizioni del protagonista. Infatti, in Dragon Ball GT Goku torna bambino a causa di un desiderio, mentre in Dragon Ball Super non subisce modifiche importanti e resta un adulto quale era. Inoltre, se GT cerca di riprendere la struttura narrativa della ricerca delle sfere del drago, stavolta su scala galattica, della serie originale, Dragon Ball Super viene costruita principalmente attorno sfide e minacce sempre più pericolose, che costringono Goku e Vegeta ad allenarsi duramente per migliorare sul campo di battaglia.

Grazie agli allenamenti i protagonisti raggiungono nuove forme. In Dragon Ball GT Goku è in grado di trasformarsi nella discussa forma Super Saiyan 4, mentre in Super ottiene molte trasformazioni, dall’ormai dimenticato Super Saiyan God, al Super Saiyan Blue, fino alla tecnica divina dell’Ultra Istinto. Se Dragon Ball GT porta Goku, Trunks e Pan a viaggiare nello spazio, richiedendo loro di spostarsi tra un pianeta e l’altro alla ricerca delle sfere, Dragon Ball Super introduce il concetto di multiverso. In entrambe le opere si assiste, quindi, ad un’espansione immensa della quantità di ambientazioni in cui possono agire i personaggi, anche se in maniera differente.

Mentre in Dragon Ball GT vengono introdotte nuove razze assai pericolose, come gli Tsufuru da cui deriva Baby, in Dragon Ball Super Toriyama e Toyotaro hanno introdotto altre divinità ed esseri angelici per ampliare ulteriormente lo spettro di creature presenti nell’universo. Per concludere, ecco le 3 trasformazioni di Goku che ci hanno stupito. Vi vengono in mente altre differenze importanti tra Dragon Ball GT e Dragon Ball Super? Parliamone nei commenti!