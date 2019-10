Difficoltà a comprendere la trama de L'Attacco dei Giganti? Eccovi il riassunto perfetto!

L'Attacco dei Giganti è una delle serie più apprezzate al mondo, come dimostrano i clamorosi risultati di vendita pubblicati quest'anno. Per quanto sia meravigliosa però, la storia dell'opera è tutt'altro che facilmente comprensibile, soprattutto per i soli spettatori dell'adattamento anime.

A tal proposito è accorso in aiuto dei fan più confusi l'utente Reddit H-K_47, postando sulla piattaforma un dettagliatissimo riassunto degli avvenimenti di anime e manga. In calce potete leggere il post in questione, che vi ricordiamo essere scritto completamente in lingua inglese.

L'Attacco dei Giganti ha iniziato la serializzazione su Kodansha dieci anni fa, nel settembre del 2009. L'opera riscosse immediatamente successo e iniziò a piazzare milioni di copie sin dai primi anni, riuscendo a guadagnarsi anche un'adattamento anime curato da WIT Studio. Nel 2012, il manga approdò anche in Italia grazie agli sforzi di Planet Manga.

In maniera simile, anche la serie tv di Shingeki no Kyojin è stata più volte additata come una delle migliori del XXI secolo. L'anime, ormai famoso in tutto il mondo, si concluderà nella primavera del 2020 con la trasmissione della quarta stagione.

