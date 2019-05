Diffusa una nuova visual art di Do You Love Your Mom and Her Two-Hit Multi-Target Attacks?

Il sito ufficiale della trasposizione animata di Do You Love Your Mom and Her Two-Hit Multi-Target Attacks? (Tsūjō Kōgeki ga Zentai Kōgeki de Ni-kai Kōgeki no Okā-san wa Suki desu ka?) ha pubblicato, domenica 12 maggio, un nuovo artwork e la sigla di chiusura della serie. L'account Twitter ha inoltre postato un video dedicato a Masato Ōsuki.

L'anime, che andrà in onda a partire da luglio, presenta:

Haruki Ishiya nel ruolo di Masato Ōsuki;

nel ruolo di Masato Ōsuki; Ai Kayano nel ruolo di Mamako Ōsuki;

nel ruolo di Mamako Ōsuki; Sayumi Suzushiro nel ruolo di Wise;

nel ruolo di Wise; Sayaka Harada nel ruolo di Porta;

nel ruolo di Porta; Lynn nel ruolo di Medhi;

nel ruolo di Medhi; Satomi Arai nel ruolo di Shirase.

Yoshiaki Iwasaki (Love Hina, Hayate no gotoku!, Zero no tsukaima) sta dirigendo la produzione animata presso lo studio J.C. Staff (Prison School, One-Punch Man Seconda Stagione). Deko Akao (Frame Arms Girl, Noragami, Lotte no Omocha!) è impegnato nella sceneggiatura della serie. Yohei Yaegashi (Aki no Kanade) si occupa del design dei personaggi per l'animazione. Keiji Inai (Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?, Alderamin on the Sky) è il compositore della colonna sonora.

Yen Press, casa editrice statunitense che ne possiede i diritti, ci propone una sinossi della serie: "Masato pensava di far parte di un sondaggio casuale, ma quando viene coinvolto in un piano governativo segreto, finisce per rimanere intrappolato in un mondo virtuale. Ancora più a sorpresa: persino sua madre si ritrova lì!"

Di seguito potete trovare la visual art ed il video promozionale della serie.