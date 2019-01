Diffusi nuovi character design per Magical Girl Special Ops Asuka

Il sito ufficiale dell’anime tratto dal manga di Makoto Fukami e Seigo Tokiya ha recentemente rivelato nuovi character design dedicati al personaggi che compariranno in Magical Girl Special Ops Asuka, il nuovo anime che esordirà il prossimo 11 gennaio sul circuito televisivo nipponico.

Consultabili in calce all’articolo, le due nuove immagini ci permettono di ammirare in anteprima Tamara Volkova e la minuta Rau Peipei, le quali saranno doppiate rispettivamente da M.A.O (Fana in Black Clover, Hikari Yagami in Digimon Adventure tri.) e Yōko Hikasa (Farnese in Berserk, Witch in Goblin Slayer).



Il cast include anche Aya Suzaki nei panni di Asuka Ōtorii, mentre Akira Sekine sarà Kurumi Mugen, Eriko Matsui sarà Mia Cyrus, Ayana Taketatsu sarà Chisato Yonamine, Chinami Hashimoto sarà Sayako Hata, Rie Takahashi sarà Nozomi Makino, Kenji Nomura sarà Yoshiaki Iizuka, Kokoro Kikuchi sarà Sacchū.



Diretto da Hideyo Yamamoto (Strike the Blood, Code:Realize -Guardian of Rebirth-) presso lo studio d’animazione LIDEN FILMS (The Heroic Legend of Arslan, Terra Formars), Magical Girl Special Ops Asuka sarà sceneggiato da Makoto Fukami (Berserk, Yuruyuri San Hai!) e Norimitsu Kaihō (School-Live!, Danganronpa 3: The End of Hope's Peak High School: Despair Arc), mentre Yoko Suzuki (Bleach, Polar Bear's Café) ne curerà il character design. La colonna sonora, invece, sarà composta da R.O.N (FLCL Alternative, Kuroko's Basketball).



Magical Girl Special Ops Asuka sarà trasmesso sulle reti nipponiche MBS, TBS, BS-TBS, AT-X, CBS e su Amazon Prime Video Japan. Sfortunatamente non sappiamo ancora se il colosso proporrà la serie anche in Italia.