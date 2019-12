Diffuso il nuovo poster su Haikyu!!: To the Top in uscita agli inizi del 2020

Haikyu!! è uno di quelle serie che ha saputo prendere tutto ciò che di bello e entusiasmante c'è stato nella storia degli anime sportivi e mescolarlo per creare una miscela esplosiva che ha saputo conquistare i fan di tutto il mondo. Ed è stata proprio la fedeltà degli appassionati che hanno permesso alla serie di avere una quarta stagione.

Haikyu!!: To the Top sarà il titolo della nuova stagione la cui uscita sul piccolo schermo è prevista per l'inizio del 2020, dopo ben tre anni di pausa dall'ultima. Infatti la terza stagione era uscita nel 2016 con dieci miseri episodi rispetto ai 25 degli anni passati a cui i fan erano abituati. Ancora non si sa di quante puntate sarà composta quest'ultima stagione che ha guidato la top 20 degli anime più attesi dell'inverno del prossimo anno.

Dopo il trailer di Haikyu!!: To the Top, diffuso qualche giorno fa, oggi torniamo con una nuova anticipazione sulla serie, questa volta sotto forma di illustrazione. Infatti è stato pubblicato un nuovo post della quarta stagione, comparso sulla pagina Twitter della Yonkou Productions.

Come potete vedere dall'immagine riportata in calce a quest'articolo, sull'illustrazione a colori è possibile ammirare in primo piano il protagonista della serie con la classica divisa della Karasuno: Hinata, affiancato da due dei suoi compagni di squadra. Sulla destra abbiamo Kageyama che regge la palla tra le mani e un po' più defilato c'è lo spilungone di Tsukishima.

Però non ci sono solo i membri della squadra protagonista, infatti a fare da sfondo vediamo alcuni personaggi appartenenti a club avversari con cui, in questa stagione, i ragazzi della Karasuno dovranno battersi, ma prima saranno tenuti a partecipare a un ritiro d'allenamento, invitati da altre squadre che come loro parteciperanno al torneo nazionale.

Cosa ne pensate del poster e di questa nuova stagione? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.