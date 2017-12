Diffuso un nuovo promo e la data di uscita della seconda stagione di The Seven Deadly Sins

La seconda stagione didebutterà nel corso del 2018, per la precisione nel mese di gennaio: lo studio di produzione ha diffuso, in queste ore, un nuovo spot TV dedicato all'anime. Curiosi di darvi uno sguardo?

Il teaser di The Seven Deadly Sins 2 è piuttosto breve - dura all'incirca 30 secondi - offre un ulteriore sguardo sui contenuti della nuova stagione dell'anime ispirato al manga di Nakaba Suzuki, che debutterà sui piccoli schermi giapponesi il prossimo 6 gennaio.

The Seven Deadly Sins è serializzato su Weekly Shonen Jump (edito da Shueisha) dall'ottobre del 2012 e conta attualmente 246 capitoli pubblicati, raccolti finora in 28 volumi. La serie è stata poi adattata in una trasposizione anime, che ha debuttato nel 2014 in Giappone e, con i 24 episodi di cui è composta la prima stagione, è stato trasmesso fino al 2015. In seguito la prima stagione è stata acquistata da Netflix ed è attualmente disponibile in italiano per tutti gli abbonati alla piattaforma di streaming digitale.

La seconda stagione si è fatta attendere un po', ma alla fine il prossimo 6 gennaio tutti gli appassionati potranno continuare a seguire le avventure dei sette Cavalieri Sacri. Quanto attendete The Seven Deadly Sins 2?