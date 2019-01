Diffuso un nuovo trailer dell'anime tratto dal videogioco Grisaia: Phantom Trigger

Dopo l'annuncio delle scorse settimane e le prime immagini diffuse nel corso della produzione, ecco un nuovo e più completo trailer di Grisaia: Phantom Trigger, l'anime tratto dall'omonimo titolo videoludico. In questa istanza possiamo anche avere un assaggio di quella che sarà la theme song ufficiale della serie.

Come gli appassionati del franchise sapranno da tempo, Grisaia: Phantom Trigger, noto videogioco prodotto da Frontwing, è pronto a far debuttare il suo primo adattamento anime in assoluto. La produzione è stata possibile tramite una lunga e proficua campagna di crowdfunding, e l'esordio è fissato per il prossimo 15 marzo in alcuni cinema selezionati del Giappone, con l'opera che sarà poi distribuita nel mondo in formato Blu-ray.

Dopo i vari character design e i primi brevi filmati promozionali, nelle ultime ore Kadokawa ha diffuso un nuovo e più completo trailer, un video che ci mostra le giovani protagoniste alle prese sia con il loro duro addestramento che con i nemici che si vedranno costrette ad affrontare. Il tutto (riprodotto nella parte alta della notizia) è accompagnato da un breve estratto della theme song ufficiale dell'opera, e cioè "Sayonara no Wakusei" (traducibile con "Farewell Planet").

Ricordiamo che a dirigere la trasposizione ci sarà Tensho, che ha creato appositamente il Bibury Animation Studio per seguire il progetto, che lo vede coinvolto anche per la stesura e la supervisione della sceneggiatura. Al character design è invece tornato l'autore di quello relativo al videogioco originale, e cioè Akio Watanabe, con Hitoshi Fujima e Fuminori Matsumoto che compongono la colonna sonora.

Per chi fosse interessato, riportiamo di seguito la sinossi ufficiale di Grisaia: Phantom Trigger:

"La SORD è un'organizzazione che si occupa di addestrare degli agenti allo scopo di difendere il paese dalle minacce future. Per questo motivo ha creato una serie di scuole di specializzazione per ospitare questi corsi di preparazione, compreso l'istituto Mihama.

Essa ospiterà un gruppo eterogeneo di studenti che si impegneranno ogni giorno per affinare le loro abilità. Molte delle ragazze presenti in questa scuola verranno coinvolte in una serie di missioni pericolose, dei compiti che per essere portati a compimento necessiteranno, ovviamente, dell'utilizzo di armi vere, con tutte le conseguenze che ciò comporterà"