Diffuso il secondo trailer di The Price of Smiles, nuovo anime di Tatsunoko Productions

Il sito ufficiale dell’anime intitolato The Price of Smiles (anche noto in patria come Egao no Daika) ha recentemente svelato un secondo video promozionale per l’originale serie televisiva realizzata in occasione del 55° anniversario di Tatsunoko Productions.

Visionabile in chiosa all’articolo, il filmato ci mostra tutti i personaggi principali della serie, ma soprattutto ci offre un piccolo assaggio della sigla di apertura. Intitolata "Egao no Kanata" (lett. “Oltre i sorrisi”), questa sarà cantata da Chiho feat. majiko.



Il primo episodio di The Price of Smiles verrà trasmesso il 4 gennaio 2019 su WOWOWO, per poi approdare su Tokyo MX, Yomiuri TV, AT-X e J:COM TV. È già stato confermato che la serie sarà composta da 12 episodi, della durata di 30 minuti circa ciascuno.

Toshimasa Suzuki (Lagrange - The Flower of Rin-ne, Fafner: Heaven and Earth) dirige The Price of Smiles presso lo studio d’animazione Tatsunoko Productions, mentre Shinichi Inotsume (Hayate the Combat Butler, PERSONA 5 the Animation) ne cura la sceneggiatura. Il character design è stato invece affidato a Naoto Nakamura (Miss Monochrome, High School Fleet), mentre Kazuya Tanaka e Tsubasa Itō sono stati incaricati di curarne rispettivamente gli effetti e la colonna sonora.

Sfortunatamente non sappiamo se la serie sarà disponibile anche nel nostro paese, poiché nessuna piattaforma ne ha ancora annunciato l'acquisizione dei diritti.