Digimon 02, annunciato un nuovo film per il franchise: svelata la prima key visual

Il franchise dei Digimon è estremamente importante per TOEI Animation che da anni continua a dedicarsi al brand con nuove serie televisive ed altrettanti lungometraggi. L'ultimo di questi, a tal proposito, è stato appena svelato grazie ad un insider che ha mostrato così la prima locandina promozionale.

Dopo aver festeggiato con una locandina il 20° anniversario di Digimon Tamers, TOEI Aniamtion inizia a pensare al futuro del brand ora che la serie televisiva è prossima alla conclusione. Eppure, già il nuovo merchandising trapelato qualche tempo fa non metteva un punto definitivo all'anime e preannunciava un seguito di qualche tipo per i digiprescelti.

Non sappiamo se si tratti di un sequel vero e proprio a Digimon Adventure 2020 o strettamente legato all'appena svelato Digimon 02, tuttavia è certo che lo studio continuerà a puntare ancora sul franchise dal momento che l'intero brand è il 4° titolo più redditizio del colosso nipponico stando agli ultimi dati sui report finanziari. Vi ricordiamo, inoltre, che in calce alla notizia potete dare un'occhiata alla prima locandina promozionale leakata dal solito insider Spy.

E voi, invece, che aspettative avete per questo film? Diteci le vostre impressioni a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.