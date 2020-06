Digimon 2020: l'anime si prepara al ritorno, presentato un nemico nostalgico

Digimon Adventure 2020 è stato un anime abbastanza sfortunato, come tanti altri partiti nella stagione primaverile. Dopo l'annuncio del reboot dell'anime di Digimon, che seguì la trasmissione dell'ultimo film del franchise a febbraio, in tanti fan erano rimasti entusiasti per il ritorno dei piccoli Tai, Matt, Sora e altri DigiPrescelti.

Il reboot Digimon Adventure 2020 è partito poi a inizio aprile 2020 per fermarsi suo malgrado al terzo episodio per l'epidemia di Coronavirus rampante che ha colpito il Giappone. Il pericolo però ora è passato ed è stato già annunciato il ritorno dell'anime di Digimon anche se nuovamente dal primo episodio. Il 7 giugno infatti è andato in onda il primo episodio di Digimon Adventure 2020.

Non sarà un problema per i fan rivedersi i primi tre episodi, tuttavia l'attenzione va immediatamente all'anteprima di Digimon episodio 4 che ha fatto tornare, anche se per ora soltanto come un'ombra, un famoso Digimon. Ricorderete come nelle prime fasi dell'avventure di Digimon Adventure del 1999, Tai e gli altri si trovarono costretti ad affrontare Devimon. Lo stesso Digimon diabolico tornerà nei prossimi episodi di Digimon Adventure 2020. Avevate notato la sua apparizione nel trailer dell'episodio 4?