Digimon 2020: la DigiEvoluzione cambia completamente, ecco il nuovo video

Il mondo dei Digimon, partito oltre venti anni fa con quella storia che coinvolse Tai, Matt e gli altri DigiPrescelti che incontrarono delle strane creature digitali che li accompagnarono in un lungo viaggio. Una delle peculiarità di queste creature era un potenziamento che coinvolgeva una trasformazione, la cosiddetta DigiEvoluzione.

Formata di vari livelli, questa DigiEvoluzione presentava il Digimon in questione che, grazie al potere del Digivice, faceva partire un breve video dove cambiava forma. Ricordiamo come Agumon, Gabumon e i Digimon di prima generazione si evolvessero in una schermata semplice ma abbastanza ben fatta, grazie anche alla colonna sonora Brave Heart di sottofondo, che dava sempre i brividi.

Con Digimon Adventure 2020 quella scena cambia, come mostrato dalla DigiEvoluzione di Agumon in Greymon. Nel tweet in calce il fan Wikimon ha condiviso su Twitter questa mutazione proveniente dai nuovi episodi dell'anime tornati dopo la pausa e, come si può vedere, la presentazione della DigiEvoluzione è molto più accurata e lunga. Mentre spariscono le note di Brave Heart, dando spazio a una musica completamente diversa, Agumon diventa più grande e inizia a presentare tutti i tratti tipici della sua forma campione. Inoltre, non manca di ricordare tutte le sue forme pregresse, da Botamon a Koromon. Ora non manca altro che scoprire come saranno i video della versione super ma anche quella delle Mega DigiEvoluzioni.

Preferite il video di DigiEvoluzione del 1999 oppure apprezzate questo presentato in Digimon Adventure 2020?