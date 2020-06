Digimon 2020: le mega DigiEvoluzioni non saranno più le stesse, le prove nel trailer

Quando si è chiusa l'avventura dei primi DigiPrescelti del 1999, tanti fan si sono chiesti del futuro del franchise di Digimon. Il film Digimon Adventure Last Evolution Kizuna infatti chiudeva un cerchio ventennale, ma è arrivata quasi subito una conferma del ritorno di questi ragazzini. Ad aprile 2020 arrivava Digimon Adventure 2020.

Il reboot del primo anime di Digimon naturalmente prendeva gli stessi personaggi e mostriciattoli digitali per catapultarli in situazioni diverse, ma anche per apportare alcuni cambi e scelte di trama completamente differenti rispetto a quelle che avevamo visto nel 1999.

Col Coronavirus che ha stoppato la trasmissione di Digimon Adventure 2020, soltanto pochi giorni fa abbiamo potuto rivedere l'anime che si prepara a trasmettere a fine mese il nuovo episodio inedito, il 4. Da qui sembra ci siano stati diversi cambi: oltre all'arrivo definitivo di Devimon, che potrebbe già coprire il ruolo di nemico della prima saga, c'è dell'altro che riguarda le mega DigiEvoluzioni. Questi mostri potentissimi avevano tutti dimensioni differenti, con alcuni che erano a grandezza umana come WarGreymon e MetalGarurumon, altri più grossi.

Ora invece sembra che tutti quanti saranno di dimensioni colossali, o almeno così lascia intravedere un frame dell'anteprima di Digimon Adventure episodio 4. Inoltre, già da questa serie vedremo le DigiEvoluzioni mega di tutto il cast principale, a differenza di quanto accadde nel 1999 che mise a schermo soltanto le trasformazioni di Agumon e Gabumon.

Nell'immagine in basso si possono notare le silhouette di WarGreymon, MetalGarurumon, Phoenixmon, Rosemon ed HerculesKabuterimon. Cosa ne pensate di questa scelta per Digimon Adventure 2020?