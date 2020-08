Digimon 2020 spinge sull'acceleratore? Sta per arrivare la prima super DigiEvoluzione

Digimon Adventure 2020 è tornato dopo che il franchise ha concluso il primo ciclo di storie sui DigiPrescelti originali grazie al film Digimon Adventure Last Evolution Kizuna, arrivano a inizio 2020 in Giappone. Adesso Tai e gli altri sono tornati bambini con una nuova veste grafica e una storia completamente inedita.

Digimon Adventure 2020 sarà composto da 66 episodi, un numero molto alto che già rivela un grosso ammontare di viaggi e avventure da vivere in compagnia di queste creature digitali. Recentemente è arrivato Tyrannomon a mettere i bastoni tra le ruote ai protagonisti, ma dietro di lui c'è ovviamente la presenza di Devimon, quello che sarà il nemico principale della prima saga. Tuttavia per affrontarlo potrebbe volerci qualcosa di più che la DigiEvoluzione campione.

Inaspettatamente, l'anime di Digimon Adventure 2020 potrebbe aver accelerato di molto la storia come mostrato nell'anteprima del decimo episodio. Nel video in alto vediamo ancora MetalTyrannomon al centro degli scontri, ma Greymon e Tai non si danno per vinti. Sul finale qualcosa accade a Greymon che sembra ulteriormente evolversi. Vedremo già a dieci episodi dall'inizio dell'anime il debutto di MetalGreymon? Ricordiamo che, diversamente dalla serie del 1999, questi nuovi DigiPrescelti hanno già in possesso i medaglioni a loro destinati.