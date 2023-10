Digimon Adventure 02: bevete con i DigiPrescelti, nasce il saké ufficiale

Uscito da pochi giorni nelle sale giapponesi il film Digimon Adventure 02: The Beginnig sta già registrando buoni risultati grazie alla grande affluenza dei fan dei mostriciattoli digitali, da sempre rivali dei Pokémon. Per pubblicizzare la pubblicazione della nuova pellicola è stato inoltre lanciato sul mercato un alcolico molto particolare.

Sequel diretto di Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna, il nuovo film prodotto da Toei Animation e Yumeta Company approfondisce la figura del primo bambino prescelto, ovvero di Lui Ohwada, ponendo al centro della narrazione anche il piano di Ukkumon, un Digimon intenzionato a rendere sempre più diffusa la collaborazione tra esseri umani e mostri digitali. La promozione del film è stata caratterizzata da diversi trailer e key visual, materiali consoni in queste occasioni, almeno prima dell’arrivo del sakè ufficiale brandizzato Digimon, di cui potete vedere un’immagine in fondo alla pagina.

Sulla bottiglia è riportata tutta la squadra dei protagonisti della pellicola, entusiasti di far parte di una nuova avventura. Prodotta dall'azienda Takarazan Brewery nella prefettura di Niigata, e distribuita e spedita da Kurand, la speciale bottiglia di alcol dedicata a Digimon ha richiesto anche una produzione diversa dal solito, ovvero l’utilizzo dell’alcol anziché dell’acqua per la preparazione del sakè, che dona un sapore molto più dolce.

Per chi volesse acquistare il risultato di questa speciale collaborazione a tema Digimon, ogni bottiglia è venduta al prezzo di 40 dollari, circa 38 euro, e le spedizioni inizieranno nel mese di dicembre 2023. Prima di salutarci, vi lasciamo all’opening del film Digimon Adventure 02: The Beginning.