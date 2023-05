Digimon Adventure 02: i DigiPrescelti cresciuti nella locandina del nuovo anime

Sono lontani i tempi in cui sulla RAI andava in onda la seconda serie di Digimon Adventure, denominata 02. Tai, Agumon e gli altri DigiPrescelti furono completamente sostituiti, pur non sparendo definitivamente dalla serie. Al loro posto c'era un gruppo di cinque ragazzini guidati dal giovane Davis e con la presenza di TK e Kairi.

Anche la seconda generazione dell'anime di Digimon ha saputo dire la propria, facendo appassionare i ragazzini di tutto il mondo con nuovi mostri digitali, trame e trasformazioni iconiche. Dopo Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna, il mondo anime dei Digimon è completamente cambiato, con Toei Animation che ha dato spazio a un reboot con Digimon Adventure Psi. Conclusa quest'avventura, tuttavia, il mondo non è stato messo da parte.

È stato infatti annunciato il film Digimon Adventure 02: The Beginning che, come si deduce dal titolo, si concentra sui ragazzi del secondo anime. Il film debutterà in Giappone durante il prossimo autunno e presenterà questi protagonisti cresciuti e non in versione bambini. In attesa di altre informazioni, durante la DigiFes 2023 è stata pubblicata una nuova locandina di Digimon Adventure 02: The Beginning. Come già detto in precedenza, c'è Davis cresciuto con al fianco il suo immancabile Veemon, mentre alle sue spalle c'è il gruppo originale con TK, Kairi, Ken, Yolei e Cody, insieme ai loro Digimon.

Come si può notare, c'è anche il nuovo personaggio, il DigiPrescelto inedito dal nome Owada Rui, che avrà un ruolo importante nella trama. Il suo partner sarà Ukkomon, il Digimon presente alla sua destra. Siete pronti per il ritorno dei DigiPrescelti con una sfida mai narrata prima d'ora?