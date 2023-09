Digimon Adventure 02: nuove immagini per il film, riecco i DigiPrescelti da adulti

Digimon Adventure servì a spianare la strada per la nascita di un universo digitale. Oltre i videogiochi dedicati, gli anime proseguirono l'espansione di questo mondo e, subito dopo la produzione della prima serie, ne arrivò una seconda. Accantonati i vecchi protagonisti, tranne due, arrivarono nuovi personaggi in Digimon Adventure 02.

Partita nel 2000, questa seconda serie ambientata nel mondo di Digimon Adventure fu un seguito diretto della storia precedente, ma con altri ragazzi pronti a salvare il mondo. Passati due anni, il capo del gruppo diventò Davis affiancato dal suo Veemon, mentre erano tornati TK e Kairi, ora più cresciuti. La seconda serie di Digimon fu capace di intrattenere, e i suoi personaggi sono tornati poi in altri progetti successivi. Uno di questi è stato annunciato da poco e sarà completamente dedicato a loro.

Digimon Adventure 02: The Beginning è un film che riporterà in auge il secondo gruppo di DigiPrescelti. Dopo Digimon Adventure Last Evolution: Kizuna, che si concentrò su Tai, Agumon e il legame dei bambini originali, adesso è il turno di Davis e degli altri. Sono trapelate nuove immagini di Digimon Adventure 02: The Beginning, con i ragazzi ormai cresciuti e pronti all'età adulta. In questi tweet in basso sono presenti ben dodici immagini diverse, che si concentrano su Davis, TK, Kairi, Yolei, Cody e Ken nella loro ventina, alle prese con il lavoro e la loro vita quotidiana.

Insieme a loro c'è anche un altro personaggio, che sarà il perno principale della storia del film. Non perdetevi il trailer di Digimon Adventure 02: The Beginning per far riaffiorare i ricordi e prepararvi alla pellicola.