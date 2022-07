Digimon Adventure 02: Rivelato il titolo e i protagonisti del film

Dopo i primi dettagli riguardo il lungometraggio di Digimon Adventure 02, lo studio di animazione ha condiviso un poster dedicato ai protagonisti del film, oltre ad annunciare il titolo ufficiale della pellicola.

Durante il "Digi Fest 2022" Toei Animation ha rivelato ai numerosi appassionati di Digimon alcuni dettagli riguardo il nuovo film dedicato al franchise nato nel 1997. Secondo quanto è stato annunciato, il lungometraggio si intitolerà Digimon Adventure 02: The Beginning e in calce alla notizia trovate un'immagine in cui è presente il gruppo di protagonisti del film, guidato da Daisuke Motomiya. Le vicende del film saranno ambientate nel mese di febbraio 2012, successive quindi alla storia raccontata in Digimon Adventure Tri. La produzione ha anche annunciato l'arrivo di due nuovi doppiatori, Megumi Ogata e Rie Kugimiya, che interpreteranno rispettivamente Rui Owada e Ukkomon.

La regia del film è stata affidata a Tomohisa Taguchi, già conosciuto per il suo lavoro in Twin Star Exorcists e per Persona 3 The Movie, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Akatsuki Yamatoya, che ha già partecipato alla produzione di Digimon Adventure. Siamo sicuri che nelle prossime settimane sarà annunciata la data di uscita in Giappone del lungometraggio, nel frattempo ecco la nostra recensione di Digimon Adventure 02.