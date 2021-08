Digimon Adventure 02: spuntano nuovi dettagli sul film anime, online il primo teaser

Toei Animation ha recentemente condiviso i primi dettagli sul nuovo film anime di Digimon attualmente in produzione. Il lungometraggio sarà realizzato dallo stesso staff di Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna e avrà come protagonista Daisuke Motomiya, personaggio introdotto nel sequel di Digimon Adventure.

Digimon Adventure 02 è la serie sequel di Digimon Adventure, lo storico anime del 1999 recentemente tornato in auge grazie al reboot di Toei Animation. Subito dopo la conclusione della serie principale, infatti, Toei realizzò un sequel composto da 50 episodi con nuovi protagonisti e villain, e a quanto pare il nuovo film sarà ispirato proprio alla serie in questione.

Toei Animation ha confermato che il director Tomohisa Taguchi e lo sceneggiatore Akatsuki Yamatoya torneranno a ricoprire i propri ruoli dopo i buoni risultati conseguiti dal film Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna, e che la pellicola sarà incentrata principalmente sul personaggio di Daisuke Motomiya (Davis Motomiya nella versione italiana) e sui suoi amici, quindi è possibile che Tai e compagni non facciano parte dell'avventura.

Per il momento il nuovo film non ha una data d'uscita, ma considerando che il reboot di Digimon Adventure si concluderà presto è possibile che i tempi d'attesa non siano troppo lunghi. In caso di successo al botteghino, non è da escludere un reboot anche per la seconda stagione dell'anime.