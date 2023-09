Digimon Adventure 02: The Beginning, arrivano nuovi poster promozionali!

Digimon Adventure 02 torna con le versioni per adulti della seconda generazione dei Digiprescelti in un film nuovo di zecca, e ora Digimon Adventure 02: The Beginning evidenzia quanto ciascuno di questi bambini sia cambiato con i nuovi poster dei personaggi!

Digimon Adventure Last Evolution Kizuna ha celebrato il 20° anniversario del franchise Digimon riportando in vita la primissima generazione di bambini Digiprescelti da adulti per un combattimento finale. Ciò ha rivelato anche le versioni precedenti dei bambini della seconda stagione dell'anime televisivo originale, e presto saranno protagonisti di una storia del nuovo film tutta loro.

Digimon Adventure 02: The Beginning è un nuovo film che riprende gli eventi di Last Evolution Kizuna e presenterà i Digiprescelti visti nella seconda stagione dell'anime televisivo originale da adulti . Ora che hanno rispettivamente vent'anni, questi ragazzi dovranno affrontare un nuovo tipo di conflitto contro un misterioso nuovo Digiprescelto che si sta facendo conoscere per la prima volta dopo tutti questi anni.

Di seguito puoi dare un'occhiata a ciascuno dei poster che evidenziano sia i personaggi nuovi che quelli di ritorno per il film Digimon Adventure 02: The Beginning.

Digimon Adventure 02: The Beginning è attualmente programmato per uscire nelle sale giapponesi il 27 ottobre, ma non ha ancora rivelato alcun piano di distribuzione internazionale al momento in cui scriviamo. Il regista Tomohisa Taguchi e lo scrittore Akatsuki Yamatoya tornano da Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna per il nuovo film, insieme al cast vocale di Digimon Adventure 02 che riprenderà i propri ruoli. Al cast del film si uniscono Megumi Ogata nel ruolo di Rui Owada (che sostiene di essere il primo DigiDestinato) e Rie Kugimiya nel ruolo della misteriosa Ukkomon.

I Digiprescelti sono adesso adulti in queste immagini tratte dal film sequel dei Digimon, mentre è disponibile il trailer di Digimon Adventure 02.

Bandai inizia così a svelare cosa aspettarsi da Digimon Adventure 02: The Beginning: "Il segreto della nascita dei 'Digiprescelti' è ora svelato. È il 2012, dieci anni dopo le avventure tra Odaiba e il Mondo Digitale. Pur avendo intrapreso le proprie strade, [Davis] e gli altri 'Digiprescelti' e i loro Digimon partner sono ancora legati dallo stesso vincolo. Poi un giorno, un Digitama gigante appare improvvisamente nel cielo sopra la Tokyo Tower, inviando un messaggio al mondo".