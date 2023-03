Digimon Adventure 02: The Beginning, un leak svela la nuova locandina ufficiale

Da qualche tempo a questa parte TOEI Animation ha intrapreso un percorso per rivitalizzare il franchise dei Digital Monsters prendendo in prestito le stagioni che hanno fatto la storia della saga. Quest'anno, inoltre, uscirà in Giappone un film ispirato alla seconda serie intitolato Digimon Adventure 02: The Beginning.

I protagonisti torneranno ad essere quelli del passato, come Daisuke Motomika (Davis in Italia) che figura tra l'altro in fondo alla nuova key visual ufficiale. Nelle scorse ore, infatti, è trapelata su Weibo l'ultima locandina promozionale del film realizzata da TOEI Animation, la stessa allegata in calce alla notizia.

Dall'immagine promo notiamo subito un misterioso individuo il cui riflesso intravede Davis e il suo Digimon, Veemon, fianco a fianco. Mancano ancora dettagli importanti sul film di Digimon Adventure 02, così come la trama ufficiale, tuttavia abbiamo già una data d'uscita che fissa il lungometraggio nelle Sale in Giappone a partire dal prossimo 27 ottobre.

Non sappiamo se l'anime arriverà anche nel Bel Paese, tuttavia vi suggeriamo di continuare a seguirci per non perdervi tutte le prossime novità. E voi, invece, siete interessati a questo film? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato qua sotto.