Digimon Adventure 02: The Beginning, trailer e locandina per il film in arrivo a ottobre

Per contrastare il successo della serie animata Pokémon sulle reti Mediaset, nei primi anni Duemila la Rai proponeva Digimon Adventure, un adattamento che tutt'oggi perdura nel cuore degli appassionati. Presto, gli appassionati potranno tornare a vivere le atmosfere dell'opera e a DigiEvolversi con i loro mostriciattoli preferiti.

Risale al 2020 l'operazione reboot di Digimon Adventure, che proseguirà prestissimo con la riedizione della seconda stagione della serie, conosciuta con il nome di Digimon Adventure 02. Ecco tutti i dettagli su questo interessante progetto che arriverà entro la fine dell'anno nei cinema giapponesi.

Digimon Adventure 02: The Beginning è il nuovo film animato in uscita il 27 ottobre 2023 che porterà i fan al fianco dei DigiPrescelti nel DigiWorld. A occuparsi del prodotto è lo studio d'animazione Yumeta Company, sotto la produzione di TOEI Animation. La regia è affidata al director Tomohisa Taguchi.

Nel corso dell'evento "Digi Fes 2023" è stata presentata la nuova locandina di Digimon Adventure 02: The Beginning, accompagnata da un primo filmato promozionale. Attraverso la clip viene svelato il tema di apertura, "Target Akai Shogeki" di Kouji Wada, e la collocazione cronologica. Digimon Adventure 02: The Beginning è ambientato nel febbraio 2021, poco dopo dli eventi di Digimon Adventure tri. e Last Evolution Kizuna. In questa serie verrà introdotto Rui Owada, nuovo personaggio doppiato da Megumi Ogata, già voce di Shinji in Neon Genesis Evangelion.