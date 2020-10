Digimon Adventure 2020: Angemon sta per fare il suo ritorno?

La serie remake Digimon Adventure sta lentamente placando la nostalgia degli appassionati, i quali però attendono con ansia il ritorno di uno dei protagonisti più amati: Angemon. Ma alla sua comparsa potrebbe mancare poco.

Uno degli eventi più attesi in questa nuova serie animata è il ritorno di Angemon, protagonista indiscusso dell'opera principale. Ma alla comparsa del Digimon sacro potrebbe mancare davvero pochissimo. Infatti, durante l'episodio 19 di Digimon Adventure 2020, in cui è peraltro apparso Leomon, viene anticipato il suo debutto.

Nel corso della puntata, mentre esplorano una fortezza meccanica, Tai, Matt e Leomon vengono a scoprire che T.K. è stato catturato e che da allora è tenuto in ostaggio in un tubo. A quel punto appare Angemon, avvolto però da una nube di energia oscura. Cosa sta accadendo alla DigiEvoluzione di Patamon?

Come suggerito dal nome stesso, Angemon è un Digimon di livello campione basato sulle fattezze di un angelo. Dotato di tre paia d'ali, di una maschera sul volto e di un bastone sacro, nella serie originale Angemon ha giocato un ruolo fondamentale nella battaglia contro Devimon. Riuscirà a fare lo stesso in Digimon Adventure 2020? In attesa di scoprirlo, ci siamo chiesti perché la maggior parte dei Digimon indossino dei jeans.