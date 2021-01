Digimon Adventure 2020: Angewomon pronta a tornare nel reboot?

Digimon Adventure 2020 è il reboot della prima serie dedicata ai mostri digitali pubblicata nel 1999. Nei nuovi episodi i fan avranno sicuramente riconosciuto l'indizio relativo a ciò che sembra essere l'entrata inscena di uno dei Digimon più amati.

Grazie al nuovo anime, oltre ad aver dato la possibilità a numerosi fan di rivedere in azione il gruppo di digiprescelti originale, si è contribuito a far conoscere il franchise ai più giovani. Negli ultimi episodi si ha avuto la conferma che il gruppo di protagonisti è composto da almeno sette ragazzi, ma è stato possibile notare anche la presenza di Hikari, che gli appassionati di lunga data sapranno corrispondere all'ottavo membro.

In particolare, nell'episodio 31, Lopomon, uno dei Digimon sacri che prese parte ad una guerra avvenuta anni prima degli eventi narrati, tramite un suo potere mostra a Tai e Sora alcune immagini del suddetto scontro. Tra ciò che i giovani hanno potuto osservare vi sono due Digimon sacri, uno dei quali è Angemon, partner di Takeru. Dell'altro mostro è invece visibile unicamente la silhouette, ma in molti sapranno riconoscere che la figura mostrata è in realtà Angewomon.

In seguito Tai comprende il motivo della presenza della propria sorella a Digiworld, destinata a fare coppia col Digimon mostratogli da Lopomon. Ciò è un ulteriore conferma alla possibilità di vedere presto il mostro dalle fattezze di angelo al fianco della ragazzina come avveniva nella serie originale.

Voi cosa ne pensate? Siete in attesa di vedere Angewomon in azione? Fatecelo sapere nei commenti.

Infine vi ricordo che nei prossimi episodi di Digimon Adventure 2020 Tai verrà minacciato da un nuovo avversario e che in Digimon Adventure 2020 è iniziata una guerra tra luce e oscurità.