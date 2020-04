Digimon Adventure 2020: l'anime ha già svelato un grosso spoiler?

Dopo un'attesa estenuante, il reboot di Digimon Adventure ha finalmente fatto il suo debutto in tutto il mondo con il primo episodio, anche nel nostro Paese grazie a Crunchyroll che ne ha acquisito i diritti per la distribuzione in Italia. La prima puntata, tuttavia, sembra aver già svelato più del necessario.

Nelle nostre prime impressioni di Digimon Adventure 2020, vi abbiamo menzionato di uno spoiler che, nella serie originale, avviene soltanto a trasmissione inoltrata. Ad ogni modo, qualora questa fosse la prima volta che seguite il franchise, vi consigliamo caldamente di non proseguire nella lettura.

In Digimon Adventure, l'ottavo digiprescelto venne svelato soltanto in corso d'opera, preparando con un colpo di scena l'entrata del personaggio negli eventi principali della storia. Stiamo parlando, ovviamente, di Hikari Yagami, la sorellina di Taichi. In occasione del primo episodio, infatti, l'anime rivela immediatamente, e per ben due volte se consideriamo anche la opening, l'identità del personaggio, senza passare per il seguito della storia. Nell'attimo in cui Tai ottiene il digivice, veniamo catapultati per brevi istanti in altre zone di Tokyo, nel luogo dove si trovano i digiprescelti che si uniranno all'avventura nel mondo digitale.

Tra di essi, dunque, spicca anche quello della piccola Hikari. La scelta ribadisce nuovamente la volontà di TOEI Animation di proporre un contenuto nuovo che non ha bisogno di celare dettagli che gli appassionati conoscono già. E voi, invece, cosa ne pensate della decisione di rivelare immediatamente tutti gli 8 digiprescelti? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.