Digimon Adventure 2020: arriva Angewomon nel prossimo episodio?

Mentre i protagonisti di Digimon Adventure 2020 attraversano l'Eternal Continent un atteso mostro sembra che apparira presto nella prossima puntata. Vediamo insieme la preview.

L'anime presenta ai numerosi appassionati una storia in gran parte originale. Come successe nella serie del 1999 però i Digiprescelti, che inizialmente erano sette, sono ora al completo in seguito alla rivelazione avvenuta in Digimon Adventure 2020 dell'ottavo membro, ovvero Hikari, la sorella di Tai. Insieme a lei vi è anche il suo Digimon partner, rivelatosi uno dei due Digimon Sacri, e sembra che presto raggiungerà una forma tanto attesa.

Già in precedenza avevamo ipotizzato il ritorno di Angewomon in Digimon Adventure 2020 ma sembra che la preview del episodio 35 confermi l'evento. Il video, visibile in copertina alla news, mostra i protagonisti mentre continuano il loro viaggio nelle profondità del mare seguendo le istruzioni di MarinAngemon. Dopo essere sfuggiti ad un feroce Ebidramon, Tai e Hikari vengono però attaccati da un nemico ignoto e Gatomon sembra sprofondare nell'oscurità. Giunge infine l'annuncio del titolo che non l'ascia alcun dubbio, esso è "Il bagliore di Angewomon" ed è un chiaro indizio dell'imminente evoluzione del partner della ragazza da tempo atteso dai fan.

Cosa ne pensate? Anche voi siete in attesa di vedere Angewomon? Fatecelo sapere nei commenti.