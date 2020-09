Digimon Adventure 2020: arriva Garudamon nell'anime remake

Digimon Adventure 2020 è un remake che ci ha riportato bambini, facendoci accompagnare da quei DigiPrescelti del 1999. Tai, Matt, Sora e gli altri ripercorrono un'avventura nel mondo digitale insieme ai loro vecchi Digimon. Tuttavia la storia si sta sviluppando in modo completamente diverso, anche con un ritmo estremamente più rapido.

Grazie a questo ritmo stiamo già assistendo alle prime Super Digievoluzioni. MetalGreymon, WereGarurumon e Lilymon hanno fatto già la loro apparizione in Digimon Adventure 2020. Ma come era stato anticipato, anche Biyomon ha ricevuto un bel focus nell'episodio 13. Il fan Wikimon ha pubblicato su Twitter la digievoluzione di Biyomon in Garudamon e la sua battaglia con il cattivo di turno.

Tramite il video in basso della durata di un minuto e mezzo, assistiamo alla digievoluzione, in versione rapida, alla super Digievoluzione in Garudamon grazie all'intervento di Sora. Dopo la trasformazione, il digimon della protagonista inizia il suo scontro con Cannonbeemon che si risolve a suo favore. State apprezzando la nuova storia dei Digiprescelti in Digimon Adventure 2020?

Dopo Garudamon, arriverà il turno di Tentomon e la super digievoluzione in MegaKabuterimon.