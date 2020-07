Digimon Adventure 2020: arriva Garurumon, ecco il video della nuova digievoluzione

Digimon Adventure 2020 si sta prendendo diverso tempo per introdurre adeguatamente tutti i DigiPrescelti. Poco tempo fa abbiamo avuto a che fare con Mimi e il suo Palmon, seguiti dall'introduzione di Joe Kido. Adesso uno dei DigiPrescelti più famosi sembra entrare ufficialmente nella squadra di protagonisti insieme al suo Digimon.

Nel nuovo episodio di Digimon Adventure 2020, Tai e gli altri ragazzi si sono imbattuti in una misteriosa fortezza con a guarda diverse creature digitali. Quando vengono attaccati, Tai incontra nuovamente Matt, con quest'ultimo che incontra per la prima volta gli altri DigiPrescelti. Insieme cercano un modo per attraversare il cancello della fortezza.

Ed è in questo frangente che Gabumon digievolve in Garurumon e per la prima volta vediamo in Digimon Adventure 2020 il video di nuova generazione. In basso, nel tweet, i pochi secondi di trasformazione sono stati raccolti dal fan Geracao Digimon. Dopo questi eventi, Matt è finalmente entrato a far parte ufficialmente del gruppo di DigiPrescelti. Ora che il gruppo sembra essere al completo, quali saranno le avventure di questi bambini nel nuovo DigiWorld di Digimon Adventure 2020?

Chissà se vedremo già a breve le DigiEvoluzioni di livello super per le creature protagoniste.