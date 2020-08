Digimon Adventure 2020: arriva una nuova evoluzione nell'episodio 13

La serie creata per festeggiare i 20 anni del brand, Digimon Adventure , è profondamente diversa dall'originale, e. ha mostrato da subito un ritmo più rapido nella narrazione, soprattutto per quanto riguarda il concetto di DigiEvoluzione legato ai compagni dei DigiPrescelti, e la sinossi dell'episodio 13 ne ha anticipata un'altra.

Sembra infatti che il prossimo ad assumere una nuova, e potente, forma sarà Biyomon che insieme a Sora si troverà a dover salvare Joe e Gomamon. Anche il titolo, Garudamon dalle Ali Scarlatte, suggerisce che presto vedremo la trasformazione di stadio Evoluto di Biyomon.

Quando Sora, Matt e Joe si ritrovano in una giungla, ad affrontare Digimon mai visti nella serie originale, vediamo Sora coinvolto in uno scontro capace di metterlo in grande difficoltà. Guidato dal suo profondo affetto per Biyomon, il DigiPrescelto riuscirà a far evolvere il suo compagno e a risolvere la situazione.

La preview dell'episodio 13, che trovate in calce alla notiza, è stata pubblicata anche con la sinossi che riportiamo di seguito: "Il gruppo di Matt, Sora e Joe arrivano in una fitta giungla. Riescono a superare un gruppo di Funbeemon, grazie all'arrivo di uno sciamo di Waspmon, che catturano gli altri mostri digitali per poi portarli in una gigantesca fortezza a forma di alveare. Cannonbeemon li sta aspettando. Avendo capito che i Fubeemon catturati diventeranno presto dei prigionieri del Dark Digimon, Sora decide di salvarli."

Ricordiamo che potrebbe mancare poco al debutto di Devimon nella serie, e vi lasciamo alle nostre prime impressioni su Digimon Adventure 2020.