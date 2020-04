Digimon Adventure 2020 arriva su Youtube: Toei decide di pubblicare l'episodio 1 gratis

In Giappone le varie compagnie di anime e manga si stanno dando molto da fare per contrastare l'epidemia di Coronavirus consigliando ai fan di rimanere a casa il più possibile e mettendo loro a disposizione volumi o episodi a prezzi bassi o addirittura gratuiti. Dopo i 60 volumi gratis di ONE PIECE, arriva la nuova serie di Digimon Adventure 2020.

Da domenica 5 aprile è tornato il mondo dei DigiPrescelti con Digimon Adventure: Psi, reboot della saga del 1999. Abbiamo già fatto la conoscenza dei nuovi Tai e Agumon con l'episodio uno e, mentre in TV è già andato in onda l'episodio 2, la Toei Animation ha deciso di permettere a tutti di guardare la prima puntata.

Per farlo ha quindi caricato l'episodio 1 di Digimon Adventure 2020 su Youtube rendendolo gratuito e disponibile a tutto il mondo, anche se soltanto con lingua giapponese. In alto potete vedere ilvideo di Youtube con l'episodio di Digimon Adventure: Psi e immergervi nella nuova storia digitale.

In Italia, Digimon Adventure: Psi è presente su Crunchyroll che pubblica gli episodi in simulcast per gli abbonati premium e con una settimana di ritardo per chi ha l'iscrizione gratuita. Avete già visto la nuova serie e se sì cosa ne pensate?