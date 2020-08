Digimon Adventure 2020: in arrivo l'oscura presenza che tutti i fan aspettavano

Digimon Adventure 2020 si è presentato in modo molto diverso dalla serie del 1999. Sembra quindi che il reboot che è stato creato per festeggiare i 20 anni di questo mondo digitale seguirà un sentiero completamente diverso sia per quanto riguarda la trama che lo sviluppo dei suoi personaggi principali. Ma alcune cose non cambieranno a prescindere.

Uno dei nemici principali che terrà banco per alcuni episodi di Digimon Adventure 2020 sta per fare la sua comparsa nell'anime. Dopo aver fatto la conoscenza di Ogremon, un digimon malvagio classico, nell'episodio 9 abbiamo potuto conoscere anche quello che potrebbe essere il cattivo principale di questa serie, Devimon.

Nell'anime del 1999, Devimon fu antagonista solo nel primo arco narrativo, quando i bambini erano ancora sull'isola di File, lasciando poi il posto a nemici molto più forti e oscuri. Ma stavolta sembra che Devimon avrà un ruolo molto più prominente nell'intero Digiworld, oltre a essere anche più minaccioso e impaziente a livello caratteriale.

Non manca infatti di punire severamente Ogremon per il fallimento e di inviare al suo posto MetalTyrannomon. Al momento, il cattivo di Digimon Adventure 2020 sembra fare uso di mezzi diversi per controllare i digimon, mettendo da parte i Black Gear della serie originale. Come faranno i DigiPrescelti a sconfiggere Devimon?