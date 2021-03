Digimon Adventure 2020: cambia la ending, ecco il titolo della nuova sigla

Prosegue Digimon Adventure 2020, il reboot della serie originale prodotta nel 1999. Nonostante la opening non sia mai cambiata, sembra che presto l'anime riceverà la quarta sigla di chiusura. Entriamo più nel dettaglio.

Le avventure dei digiprescelti giungono ad un nuovo arco narrativo che li vede intenti ad attraversare l'Eternal Continent con l'obiettivo di impedire la resurrezione di Millenniumon. Dopo aver assistito, in Digimon Adventure 2020, alla comparsa di Angewomon ed agli scontri con numerosi avversari, la serie ha iniziato ad allargare il concetto di evoluzione riportando agli occhi degli spettatori la possibilità di assistere a più trasformazioni differenti per lo stesso Digimon, come accade nel combattimento col potente Metallife Kuwagamon, la cui sconfitta ha richiesto l'intervento di Blitz Greymon in Digimon Adventure 2020, nuova forma di livello mega di Agumon.

Tramite l'account Twitter ufficiale veniamo a sapere che presto gli appassionati avranno la possibilità di assistere ad una nuova ending che andrà a sostituire l'attuale dal titolo Mind game. Questo cambiamento spesso avviene, come in questo caso, negli anime che giungono al termine di una saga. Il Tweet in questione, riportato in fondo a questa news, ci informa su alcuni dettagli quali il nome della canzone, Overseas Highway, ed i produttori, Orangestar e Wolpis Carter. Essa sarà disponibile a partire dal episodio numero 39 della serie che verrà mandato in onda il giorno 7 Marzo 2021.

