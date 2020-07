Digimon Adventure 2020: come funzione il Mondo Digitale, spiegato chiaramente

La nuova serie di Digimon Adventure 2020 non sta avendo vita facile, in quanto a soli tre episodi l'anime è stato costretto a entrare in una pausa forzata a causa del Nuovo Coronavirus. Ad ogni modo, nella giornata di ieri ha finalmente compiuto il suo debutto l'attesissimo quarto episodio.

Dopo aver chiarito le nuove caratteristiche del DigiVice, oggetti in grado persino di utilizzare funzioni radar e di traduzione istantanea, è necessario elencare le differenze che stanno caratterizzando il nuovo Mondo Digitale. Già dai primi passi, infatti, sono evidenti le differenze con lo storico universo appartenente alla serie originale.

L'attuale Modo Digitale, come tenta di spiegare Koshiro, è suddiviso in differenti strati. Per eserre più precisi, Tai e Sora si trovano ad un livello inferiore rispetto al mondo cybernetico dei primi due episodi, ovvero durante la battaglia contro il Digimon virus per impedire la minaccia nucleare. L'idea proposta in questa serie, dunque, sembra più simile all'immaginario di Digimon Tamers che all'iconica saga di Adventure.

La differenza più grande, ad ogni modo, consiste nella gestione del tempo. Se nella serie del 1999 il tempo scorre molto diversamente rispetto al mondo reale, nella nuova trasposizione le cose sembrano profondamente alterate. Infatti, il mondo reale è ora totalmente vincolato dalle questioni del Mondo Digitale e lo stesso Koshiro, negli scorsi episodi, ha chiarito come Tokyo rischia un blackout completo in 72 ore.

In questo modo, dunque, TOEI Animation sottolinea ancora una volta il tentativo dello studio di proporre una storia molto diversa da quella a cui siamo abituati, senza alcun timore di affrontare temi ed esperienze anche enormemente più grandi per un bambino. E voi, invece, cosa ne pensate di questo nuovo Mondo Digitale? Fatecelo sapere con un commento qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata al trailer dell'episodio 5 di Digimon Adventure 2020.