Digimon Adventure 2020: come hanno reagito i fan al rinvio dell'anime?

Era inevitabile che con i disagi provocati all'industria dell'animazione anche TOEI Animation sarebbe stata costretta a rinviare i propri anime di punta. Oltre all'adattamento di ONE PIECE, infatti, anche i nuovi episodi di Digimon Adventure: 2020 sono stati rinviati a data da destinarsi.

La notizia di questa mattina in merito allo stop di Digimon Adventure: 2020 ha confermato i timori che i fan avevano iniziato a coltivare a seguito dei primi rinvii dei titoli proposti in questa stagione. Il settore, infatti, non è in grado di gestire le problematiche causate dal Coronavirus, situazione aggravata di per sé da un'industria non propriamente stabile.

Così, ad appena 24 ore di distanza dall'episodio 3, TOEI Animation ha confermato i rumor e annullato la distribuzione dell'anime fino a data da destinarsi, proponendo al suo posto le repliche di GeGeGe no Kitaro. Alla spiacevole notizia, i fan ne hanno approfittato per condividere in rete le proprie reazioni a caldo in merito all'annuncio. Reazioni che, raggruppate in un primo momento da Comic Book, potete scorgerle in calce alla notizia.

Non abbiamo ancora alcuna novità in merito a una possibile data del ritorno dell'anime, ma vi terremo aggiornati qualora affiorassero nuove informazioni. E voi, invece, come avete reagito alla notizia? Fatecelo sapere con un commento qua sotto. Nel frattempo, qualora non abbiate avuto ancora modo di iniziare la serie, che ne dite di dare una lettura alla nostra analisi sul reboot di Digimon Adventure 2020?