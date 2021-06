Digimon Adventure 2020: debutta una nuova Mega Evoluzione in vista del gran finale

La serie reboot Digimon Adventure 2020, progetto nato per celebrare i 20 anni dell'opera originale, andata in onda nel 1999, si è rivelata sin dai primi episodi strutturalmente diversa. Il ritmo narrativo si è basato sull'alternarsi delle minacce presenti nel DigiWorld, e le continue evoluzioni dei compagni dei DigiPrescelti per affrontarle.

Con il prossimo episodio inizierà definitivamente l'arco narrativo finale della serie. Dopo aver sconfitto il potente Millenniumon, i protagonisti hanno compreso di aver vinto solo una delle molte battaglie che vivranno in futuro, e sono sempre più vicini a scoprire i motivi che li hanno portati nel Digiworld. Attualmente solo due Digimon hanno raggiunto l'evoluzione di tipo Mega, ovvero WarGreymon e MetalGarurumon, ma per affrontare questo ultimo viaggio nel prossimo episodio farà il suo debutto anche Hououmon.

Dal titolo "Dance of Heavens, Hououmon", la puntata 52 è stata presentata con il video che potete trovare in calce alla notizia, dove si intravede solo in una breve sequenza l'evoluzione di Biyomon, compagno di Sora Takenouchi.

Di seguito riportiamo anche la sinossi ufficiale dell'episodio: "Per evitare la Grande Catastrofe nel Digiworld, una nuova avventura ha inizio per i DigiPrescelti. Durante il loro viaggio, guidati dalle Digipietre, Taichi e Sora si fermano su un'isola con intensa attività vulcanica. Lì incontrano Junkmon, un Digimon responsabile per i lavori di costruzione sull'isola. Junkmon sta lavorando duramente per realizzare una diga per proteggere i Digimon dell'isola da un'imminente eruzione. Sora e gli altri si prestano ad aiutarlo, ma Biyomon rimane ferito. Mentre Sora continua a lavorare da sola, non facendo sforzare Piyomon, quest'ultimo vuole starle vicino."

Sarà un momento molto importante, in quanto Hououmon non è mai apparso nella serie originale, e segnerà l'arrivo di un nuovo, potente, Digimon per affrontare l'incredibile minaccia finale. Ricordiamo che le Mega Evoluzioni sono apparse in una magnifica immagine, e vi lasciamo al trailer che presenta la sfida conclusiva dei DigiPrescelti.