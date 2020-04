Digimon Adventure 2020: disponibile il trailer esteso dell'episodio quattro

Correva l'anno 1999 quando per la prima volta andava in onda Digimon Adventure. Sono passati ben 21 anni in cui si sono susseguite molte serie e diversi Movie. Anni in cui, al di là dei nuovi Digiprescelti e nuovi Digimon, non abbiamo mai smesso di sentire la mancanza di quella prima generazione di ragazzini e i loro amici digitali.

Ero un bambino di cinque anni all'epoca, eppure ho ancora impresso nella memoria le giornate passate sul divano, in attesa di vedere una nuova puntata di quel cartone che tanto mi aveva stregato. Pertanto penso non faticherete nel credere quanto io sia stato felice, come credo anche molti di voi, nel sapere che sarebbe stata trasmessa una nuova serie remake della storia da cui tutto è partito.

Sono uscite le prime tre puntate e poter rivedere (uso i nomi italiani, non me ne vogliate) Tai, Matt, Sora, Izzy e Agumon, Greymon, Garurumon di nuovo sul piccolo schermo, con una grafica rinnovata e qualche piccolo ritocco nella storia, non ha avuto prezzo. Poter entrare un'altra volta in un Digiworld come non l'abbiamo mai visto (grazie avanzamento tecnologico), non potete neanche capire, ho forse sì, cosa ha significato e la valanga di ricordi e sensazioni da cui sono stato travolto. Ad essere onesto all'inizio non ero sicuro di volerlo rivedere, avevo paura di rovinarmi i ricordi della prima serie. Volevo soltanto dargli uno sguardo per vedere come era stato fatto, tuttavia, una volta iniziato, sono arrivato al terzo episodio senza neanche accorgermene.

In seguito ai primi combattimenti avvenuti nelle puntate iniziali e alla presentazione di alcuni personaggi e Digimon, la terza puntata si è conclusa con Taichi e Koshiro catapultati nel Digiworld e con Agumon che accoglie il proprio Digiprescelto nel suo mondo. Ovviamente, tale finale fa presupporre che l'episodio successivo sarà ambientato nel mondo digitale in cui, come nella serie del 1999, vivremo svariate avventure. A confermarlo è il trailer della quarta puntata che potete vedere in cima all'articolo.

Tu stai seguendo Digimon Adventure 2020? Come hai trovato i primi episodi per ora usciti? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.

La serie si ferma al terzo episodio: anime rimandato per Coronavirus. Come hanno reagito i fan al rinvio dell'anime?