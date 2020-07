Digimon Adventure 2020: l'episodio 4 rivela le nuove caratteristiche dei DigiVice

In Digimon Adventure del 1999, il DigiVice era un accessorio sì utile nelle battaglie ma che aveva ben poche funzioni. La maggior parte di queste si concentravano nella capacità di far evolvere il proprio Digimon e, combinando questa con i ciondoli, si potevano ottenere trasformazioni diverse. Ma molto è cambiato in Digimon Adventure 2020.

L'anime di Digimon Adventure 2020 è finalmente tornato a trasmettere episodi inediti con la messa in onda della scorsa domenica che ha presentato l'episodio 4. Questo ha strizzato l'occhio ai DigiVice di nuova generazione che mostrano di possedere altri cambiamenti oltre a quelli già presentati negli episodi precedenti.

Tralasciando i cambi di design, la maggior parte delle modifiche si incentra sulle peculiari caratteristiche: i nuovi DigiVice permettono naturalmente la DigiEvoluzione, ma anche la capacità di comunicare con un altro personaggio che ne possiede uno. Ma l'episodio 4 di Digimon Adventure 2020 introduce per questi DigiVice contemporanei anche una funzionalità di radar e di traduttore istantaneo.

Oltre a questo, ricordiamo che i nuovi DigiVice possiedono già il potere dei medaglioni, pertanto Tai e gli altri potrebbero essere in grado di far digievolvere allo stadio Super i propri Digimon già dal prossimo episodio. Questo in attesa di vedere se ci saranno ulteriori cambiamenti per questa e le altre trasformazioni durante i prossimi episodi di Digimon Adventure 2020.