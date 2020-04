Digimon Adventure 2020 si ferma al terzo episodio: anime rimandato per Coronavirus

Dopo anni di assenza, questo 2020 ha visto una rinascita del mondo dei DigiPrescelti. Il primo ciclo di storie partito nel 1999 si è concluso con Digimon Adventure Last Evolution Kizuna, mentre il franchise ha virato verso un reboot con Digimon Adventure 2020, anime partito su Crunchyroll a inizio aprile 2020. Ma il Coronavirus ha bloccato i piani.

Durante la notte italiana, la Toei Animation ha fatto il punto sull'emergenza e sulla messa in onda dei suoi titoli. Dopo aver comunicato che ONE PIECE sarà messo in pausa, è stato rivelato che anche Digimon Adventure 2020 non proseguirà oltre il terzo episodio. Il quarto episodio era programmato inizialmente per domenica 26 aprile ma l'attuale situazione del Giappone, alle prese con nuovi casi di Coronavirus, non ha permesso la normale prosecuzione della messa in onda.

Al posto di Digimon Adventure 2020 sarà trasmesso GeGeGe no Kitaro, anime che veniva mandato in onda proprio nei mesi precedenti all'arrivo della nuova serie sui DigiPrescelti e sempre facente parte del catalogo di Toei Animation. Naturalmente, la produzione dell'anime non ha reso noto quando la trasmissione tornerà alla normalità. Considerando come si sta evolvendo la situazione, non è infatti prevedibile quando sarà possibile per i doppiatori tornare alla loro normale routine lavorativa.