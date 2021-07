Digimon Adventure 2020: Mega Evoluzione inedita per Gabumon? L'anteprima dell'episodio 56

Il viaggio dei DigiPrescelti si sta per concludere nel reboot di Digimon Adventure, partito ad aprile 2020 e che ha ormai superato i 50 episodi. C'è ancora molto però da fare per i giovani ragazzi che, accompagnati dai loro Digimon, stanno sperimentando nuovi livelli di evoluzione.

Nello scorso episodio di Digimon Adventure è stato il turno della Mega DigiEvoluzione di Palmon in Rosemon, con la creatura digitale e Mimi che hanno messo un freno alle scorribande di BanchoMamemon. Dalle anteprime di Digimon Adventure episodio 56 sembra tuttavia che ci sarà ancora una nuova Mega DigiEvoluzione, e stavolta per Gabumon.

Nel corso della storia rinnovata di Digimon Adventure, i DigiPrescelti hanno iniziato ad allenarsi per ottenere le Mega DigiEvoluzioni, separandosi per intraprendere ognuno le proprie strade, ma Tai e Agumon sono riusciti a ottenere una forma Mega extra, con il piccolo dinosauro che è stato in grado di trasformarsi sia in WarGreymon che in BlitzGreymon. Lo stesso potrebbe capitare nell'episodio "Il lupo dorato della luna crescente", il 56 dell'anime, che dall'immagine di anteprima sembra indirizzare verso la Mega DigiEvoluzione di Gabumon in CressGarurumon. La Mega DigiEvoluzione sarà necessaria per battere Zanbamon, il nemico del prossimo episodio.

Questa potrebbe non essere l'ultima serie dei DigiPrescelti dato che all'orizzonte potrebbe esserci l'arrivo di un sequel per Digimon Adventure 2020.