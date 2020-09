Digimon Adventure 2020: Mega Kabuterimon fa il suo debutto nell'episodio 14

Digimon Adventure 2020, progetto nato come reboot della prima storica serie del brand, ci ha da subito abituati ad un ritmo già veloce nella narrazione, introducendo da subito avversari molto pericolosi, inseriti per anticipare il debutto delle potenti evoluzioni Ultimate dei Digimon legati ai protagonisti.

Finora abbiamo visto una narrazione, e uno sviluppo degli eventi, che potrebbero essere definiti lineari. Infatti ogni episodio, soprattutto gli ultimi 5, si è concentrato su un DigiPrescelto in particolare, che per aiutare il gruppo ad uscire da situazioni difficili, punta a far evolvere il suo compagno digitale.

Dopo la separazione del gruppo, all'inizio del viaggio nel Continente Oscuro, abbiamo infatti visto un rapido susseguirsi di scontri e combattimenti sempre più complessi che hanno richiesto una maggiore strategia da parte dei protagonisti. L'episodio 14 ha mostrato Izzy e Tentomon alle prese con uno sciame di Kuwagamon, guidato dalla loro forma finale, Okuwamon.

Inizialmente Izzy pensa di essere senza speranze, avendo lasciato indietro il suo tablet contenente i dati che gli consentirebbero di elaborare piani perfetti. Grazie però alle parole di incoraggiamento di Kabuterimon Izzy capisce che le sue capacità non dipendono dalla tecnologia.

Nell'esatto momento in cui il DigiPrescelto capisce questo, il suo DigiDevice inizia a brillare, facendo evolvere Kabuterimon in MegaKabuterimon, che riesce facilmente a sconfiggere l'Okuwamon. Potere trovare la sequenza dell'evoluzione in fondo alla pagina.

Ricordiamo che la serie ha una nuova sigla di chiusura, e vi lasciamo alle nostre prime impressioni su Digimon Adventure 2020.