Digimon Adventure 2020: MetalGreymon si scatena nella nuova forma Berserk

Il remake della prima, storica, serie dedicata alle avventure nel Digiworld, Digimon Adventure 2020 è stata sin da subito caratterizzata da un ritmo frenetico nella narrazione, e ha raggiunto il climax del primo arco narrativo con il violento scontro tra DigiPrescelti e Devimon, in cui MetalGreymon ha liberato la sua rabbia in una nuova evoluzione.

La battaglia presentata ha introdotto anche nuove sorprese per i fan di lunga data, che hanno visto per la prima volta non solo una trasformazione Ultimate di Devimon, ma anche un'ulteriore forma Mega per l'antagonista, che è riuscito ha mettere facilmente in difficoltà i protagonisti. Di fronte a questo immenso potere, e ad una situazione a dir poco critica, i sentimenti negativi e rabbiosi di MetalGreymon hanno portato ad nuovo stadio evolutivo.

Come nella serie originale, quando Tai fu costretto ad evolvere Greymon in un oscuro SkullGreymon di livello Ultimate, anche nell'ultimo episodio abbiamo visto una versione berserk del Digimon. Nonostante non sia stata presentata con un nome specifico, dalla sequenza mostrata nel video che trovate in calce, è palese che si tratti di Machinedremon, unica trasformazione che riesce a tenere testa a DoneDevimon, nonché probabilmente uno dei Digimon più potenti dell'intero universo digitale.

A causare questa particolare trasformazione è stato sicuramente il miasma liberato dallo stesso Devimon, che ha subito un pesante contrattacco da Tai e MetalGreymon dopo aver brutalmente sconfitto Matt e WereGarurumon. Quando però Tai è stato mangiato da Devimon, MetalGreymon si è liberato dal miasma scagliandosi contro l'avversario con un'ira incotrollabile, che ha alimentato questa nuova, e instabile, forma.

Ricordiamo che WarGreymon si è mostrato in una spettacolare figure, e vi lasciamo ai dettagli su una elle nuove trasformazioni di Devimon.